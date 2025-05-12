Нутрициолог рассказала, как питаться после майских застолий

Нутрициолог Наталья Фарисеева эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как питаться после майских застолий. По ее словам, в майские праздники человек ест больше жаренного на мангале мяса или рыбы. Часто к жареному мясу еще добавляются сладости и мучные изделия, алкоголь, что приводит к возникновению отеков, тяжести и сонливости в теле. Это происходит из-за того, что «неправильные» быстрые углеводы и сахар задерживают жидкость в организме, а алкоголь приводит к обезвоживанию и потере некоторых витаминов, особенно группы В. Все это негативно сказывается на мозговой деятельности.

«После праздников первое, на что стоит обратить внимание — это на режим сна и бодрствования. Если он сбился, нужно постараться раньше ложиться и вставать не позднее 07.00 утра», — отметила эксперт.

Также стоит обратить внимание на водный режим и не допускать обезвоживания организма, ведь с водой выводятся различные токсины и продукты метаболизма. Вода делает желчь более текучей, что помогает в переваривании пищи, усвоении различных веществ. Воду лучше использовать слабощелочную PH 7-7,5 можно добавить дольку лимона, мяты и имбиря. Также хорошо восстанавливает переваривающие способности ЖКТ вода со специями. Рекомендуется отказаться от кофе и крепкого чая и перейти на травяные чаи. Например, иван-чай хорошо успокаивает нервную систему, благотворно влияет на весь организм, а по вкусу очень напоминает черный чай.

«Не стоит сразу садиться на голодные диеты, просто откажитесь от жареного мяса, замените его на запеченное. Еще можно заменить мясо на более легкий белок, например рыбу, морепродукты. Не нужно добавлять к мясу или рыбе гарниры в виде макарон, картофеля, белого риса. Они препятствуют правильному перевариванию белка, и вы почувствуете тяжесть в желудке и в теле. Мясо и рыбу лучше сочетать с овощами и зеленью», — подчеркнула специалист.

Для восстановления организма нутрициолог посоветовала делать один день в неделю вегетарианским, то есть заменить животный белок на более легкий растительный: чечевицу, маш, фасоль.

«Весной большое разнообразие различной зелени, она хорошо помогает справиться с перееданиями. Еще в первую неделю после праздником лучше воздержаться от большого количества молочных продуктов и сократить потребление выпечки и сладостей», — подытожила Фарисеева.