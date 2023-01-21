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Сегодня, 16:30

Нутрициолог рассказала, как безопасно для фигуры есть сладости

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/wayhomestudio

Нутрициолог Precision Nutrition Certified Юлия Воистинных в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что сладости и другие вкусные продукты не всегда полезны для фигуры, потому что их, незаметно для самих себя, можно съесть в избыточном количестве.

Поэтому специалист посоветовала не хранить дома запасы продуктов, перед которыми вам сложно устоять, покупать сладости не пакетами и упаковками, а поштучно и небольшими порциями. «Проведите исследование — почему вас тянет именно на определенный продукт? Фиксируйте это желание, чтобы определить, какие чувства и события провоцируют потребность в такой пище. Если поймете, что именно является причиной возникновения тяги к определенным продуктам, то сможете поработать с источником этого желания до того, как на вас напал аппетит», — пояснила нутрициолог.

Если вы решите съесть свой «триггерный продукт», Юлия Воистинных рекомендует сделать это с удовольствием, наслаждаясь каждым кусочком. «При этом не лишним будет обратить внимание на физиологическое чувство насыщения. Именно самонаблюдательность позволит вам вовремя остановиться», — резюмировала специалист.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
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