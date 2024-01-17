Нутрициолог рассказала, к чему приводит сиртфуд-диета

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Нутрициолог Майя Звягинцева в беседе с «СЭ» рассказала, что сиртфуд-диета помогает сбросить вес, замедляет процессы старения, улучшает метаболизм и поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Однако перед началом диеты эксперт советует проконсультироваться с диетологом или сертифицированным нутрициологом.

«Строгие диеты могут привести к недостатку важных питательных веществ. Это часто приводит к эффекту «йо-йо», когда сброшенный вес набирается обратно, иногда даже в большем количестве», — отметила нутрициолог.