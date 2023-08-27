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Сегодня, 09:00

Нутрициолог рассказала, что нужно, чтобы завтракать, как Виктория Бекхэм

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Виктория Бекхэм.
Фото Global Look Press

Нутрициолог Марина Тамарова специально для «СЭ» прокомментировала эксперимент канадской телеведущей и фуд-блогера Эбби Шарп. Ради стройности девушка решила питаться, как Виктория Бекхэм. Например, на завтрак ее ждал авокадо-тост на цельнозерновом хлебе и зеленый смузи из брокколи, шпината и кокосового молока. Однако этого Эбби показалось мало, и она добавила в микс пару бананов для сладости. «Чтобы смузи был полезным и мог считаться полноценным приемом пищи, он должен содержать овощи, ягоды, зелень, жиры (растительное молоко, орехи, семена, авокадо) и желательно суперфуды — продукты с максимальным количеством нутриентов (кедровый жмых, семена чиа, кунжут, водоросли и пр.). Сладкие фрукты тоже допустимы, но в небольшом количестве», — заключила нутрициолог.

Как питается Виктория Бекхэм в течение дня и насколько это полезно, читайте в полной версии материала в «СЭ».


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