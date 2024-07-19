Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог рассказала, чем полезен луковый суп
Питание и еда

Сегодня, 20:35

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем полезен луковый суп

Мария Задорожная
Автор
Луковый суп
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Ульяна Беликова в беседе с «СЭ» отметила, что луковый суп лучше есть в первой половине дня, так как лук обладает мочегонный эффектом. Благодаря этому свойству блюдо может помочь избавиться от отеков, что актуально для беременных женщин.

Кроме того, луковый суп богат витаминами и микроэлементами. Он содержит витамины C, К, А, магний, калий, железо и другие полезные вещества. Также лук содержит клетчатку, которая благоприятно сказывается на работе кишечника.

Однако людям с заболеваниями почек, печени и желудка, есть лук в больших количествах не стоит. Еще луковый суп может вызвать обострение хронических болезней ЖКТ (например, гастрита или язвы) из-за того, что он повышает кислотность желудочного сока.

Чем полезен репчатый лук. Репчатый лук: польза и вред для здоровья
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
18 июл 15:10
Опасный яд обнаружили в упаковках популярного корма для кошек
18 июл 14:35
Врачи предупреждают об опасности «львиной диеты»
17 июл 15:45
Нутрициолог объяснила, можно ли похудеть на медленном питании
16 июл 19:25
Наставник по здоровью объяснил, как правильно хранить кизил
16 июл 12:15
Россияне стали чаще покупать виски