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Нутрициолог рассказала, чем пиво опасно для женщин
Питание и еда

Сегодня, 20:05

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем пиво опасно для женщин

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Девушка наливает пиво
Фото zozzzzo/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк в эксклюзивном разговоре с «СЭ» отметила, что пиво особенно опасно для девушек и женщин. Оно увеличивает риск возникновения рака молочных желез, поликистоза и бесплодия.

По словам эксперта, напиток также нарушает обмен веществ, приводит к патологиям внутренних органов и ожирению.

«Дополнительные эстрогены, поступающие в организм из пива, могут привести к нарушению гормонального фона, сбить менструальный цикл, который очень тяжело восстанавливается. Нарушенный гормональный фон увеличивает риск развития рака молочных желез, яичников, поликистоза и самое ужасное — бесплодия», — подчеркнула специалист.

Кроме того, у женщин алкогольная зависимость развивается намного быстрее, чем у мужчин. Это связано с меньшим количеством ферментов в организме, которые разлагают алкоголь.

«Увлечение любыми алкогольными напитками опасно для здоровья и мужчин, и женщин. Откажитесь от этих пагубных напитков! Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, путешествуйте. Жизнь без алкоголя прекрасна!», — добавила эксперт.

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