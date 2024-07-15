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Нутрициолог рассказала, чем опасны нарезанные фрукты в стаканчиках
Питание и еда

Сегодня, 18:35

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем опасны нарезанные фрукты в стаканчиках

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Фрукты в стаканчиках
Фото Aleksandr_Vorobev/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, чем опасны нарезанные фрукты в стаканчиках.

«Казалось бы, нарезанные фрукты — это здоровый перекус. Приобрести их можно в магазинах или на фудкортах. Однако лакомство таит в себе ряд опасностей. Например, сможете ли вы точно сказать, когда были нарезаны фрукты? Нет. Соответственно, определить их свежесть тоже не получится», — сказала эксперт.

Также специалист отметила, что многие фрукты после нарезки теряют свои полезные свойства. Чем больше они стоят в таком виде, тем меньше в них сохраняется полезных компонентов.

«На фруктах достаточно быстро растут бактерии. Поэтому отравиться ими довольно легко, если не соблюдать правила хранения, что часто наблюдается на побережье. Наиболее безопасный вариант — купить фрукты самому, тщательно их промыть, а затем нарезать», — подытожила Стасюк.

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