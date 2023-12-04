Нутрициолог рассказала, чем опасен кориандр
Нутрициолог Алена Денисова считает, что кориандр может быть опасен для здоровья определенной категории людей. Об этом она рассказала «СЭ».
По ее словам, семена растения способны спровоцировать аллергию.
«Тем, кто склонен к пищевой аллергии, стоит с осторожностью относиться к употреблению приправы», — предупреждает эксперт.
Также кориандр понижает давление, поэтому при чрезмерном употреблении приправы могут возникнуть серьезные последствия.
Кроме того, быть осторожными следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как кориандр повышает кислотность желудка, подчеркнула нутрициолог.
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2 дек 14:15
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