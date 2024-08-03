Нутрициолог рассказала, чем опасен холодный кофе

Дипломированный нутрициолог Людмила Никитюк считает, что холодный кофе может нанести вред желудочно-кишечному тракту. По ее словам, напитки, температура которых ниже 12 градусов, заставляют сжиматься сосуды, что замедляет процесс переваривания пищи. Это может привести как к запорам, так и к дисбактериозу. Поэтому после холодного кофе эксперт рекомендует выпивать стакан теплой воды.

Также по составу холодный кофе часто схож с молочным коктейлем. В напиток могут добавлять взбитые сливки, сахар, мороженое, сиропы, шоколад, варенье и так далее, что увеличивает калорийность напитка.

«От сахаросодержащих продуктов поднимается уровень сахара в крови. Это провоцирует рост аппетита. Возможны переедания и в перспективе — лишний вес», — подчеркнула нутрициолог в беседе с «СЭ».

Кроме того, холодные напитки и лед приводят к микротрещинам на зубах, которые впоследствии приводят к кариесу.