Нутрициолог рассказала, чем цветная капуста полезна для женщин и детей

Нутрициолог Ирина Козлачкова считает, что цветная капуста полезна для женщин из-за высокого содержания витамина С. По ее словам, органическое вещество укрепляет иммунитет, помогает работе ЖКТ и снижает риск заражения вирусными инфекциями.

Также цветная капуста богата фолиевой кислотой, которая необходима для развития плода во время беременности. Однако в период лактации эксперт рекомендует есть не более 200 г овоща в день. Это поможет избежать метеоризма у младенца.

Кроме того, цветная капуста — это один из первых продуктов прикорма малышей, так как она крайне редко вызывает аллергическую реакцию.

«Овощ благоприятно сказывается на развитии микрофлоры детского кишечника», — подчеркнула нутрициолог в беседе с «СЭ».