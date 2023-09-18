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Сегодня, 14:35

Нутрициолог рассказал о полезных свойствах кабачков

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Кабачок.
Фото istockphoto.com

Нутрициолог Александр Канишев рассказал «СЭ» о пользе кабачков. По словам специалиста, этот овощ на 95 процентов состоит из воды, но при этом в нем есть не грубые пищевые волокна, витамины и минералы.

«Пектиновые вещества, содержащиеся в кабачке, выводят из организма холестерин, очищают сосуды, способствуют профилактике атеросклерозов», — сказал эксперт «СЭ».

Также нутрициолог отметил, что в кабачке нет аллергенов, которые могли бы нарушить внутренний баланс. Именно поэтому его можно употреблять детям.

Кабачки: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность, как выбрать. Кабачки: польза и вред для здоровья

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