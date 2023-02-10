Нутрициолог рассказал, чем полезна айва

Научный сотрудник Саратовского медицинского научного центра гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Владимир Долич эксклюзивно для «СЭ» рассказал о пользе айвы. «Айва — сбалансированный растительный продукт. Она содержит в себе большое количество биологически активных веществ, в особенности витамина С, что очень важно для иммунной защиты», — пояснил эксперт.

По словам Владимира Долича, за счет достаточной концентрации растительных полифенолов айва укрепляет стенки сосудов, благодаря чему повышается их эластичность и проницаемость. «Содержащийся в айве пектин обладает выраженным антиоксидантным действием — выводит из организма свободные радикалы, стимулирует перистальтику кишечника, а также способствует снижению уровня холестерина», — рассказал специалист, отметив, что это крайне полезно для сердечно-сосудистой системы. Водный настой листьев айвы способен снизить повышенное артериальное давление, поскольку обладает значительным мочегонным эффектом.

Также Владимир Долич отметил, что айва нуждается в термической обработке. «В сыром виде она содержит значительную концентрацию дубильных веществ, а также органическое соединение амигдалин, обладающее высоким токсическим действием», — резюмировал научный сотрудник.