Нутрициолог раскрыла всю пользу квашеной капусты

Нутрициолог Ирина Козлачкова рассказала «СЭ» о пользе квашеной капусты. По словам специалиста, в ней много витамина С.

«Это диетический низкокалорийный продукт, в нем достаточно много пищевых волокон — 2,2 г на 100 г. Они оказывают благотворное действие на микрофлору кишечника, так как содержат пробиотики», — сказала Козлачкова «СЭ».

Также специалист напоминает, что в квашеной капусте содержится большое количество соли. Из-за этого задерживается жидкость в организме, что приводит к отекам и повышает артериальное давление.

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