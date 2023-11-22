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Сегодня, 06:30

Нутрициолог раскрыла секреты правильного питания

Мария Маковей
Автор
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Врач проводит консультацию по правильному питанию
Фото Papatsorn Khunsaard/istockphoto.com

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала о правилах питания, которые помогут сохранить здоровье и тонус тела.

В первую очередь эксперт советует исключить фастфуд, ограничить употребление сладкого и соленого, а также рафинированных продуктов: сахара, пшеничной муки, растительного масла и очищенного белого риса.

«Едим как можно больше овощей и фруктов. Пьём в достатке воду. В сутки организму требуется не менее 30-35 мл жидкости на 1 кг веса. 2/3 этого количества должна составлять чистая питьевая вода, остальное — суп, чай, кофе, компот», — добавила специалист.

Как утверждает нутрициолог, основа рационального меню — это сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов. В процентом соотношении: 30-30-40. А составить правильное меню может помочь пирамида питания.

«Суть пирамиды простая, продукты из ее основания необходимо чаще употреблять в пищу, а продукты из верхней части — редко», — объяснила Стасюк.

Нутрициолог советует употреблять в пищу хлеб грубого помола, неочищенный рис, макаронные изделия из цельнозерновой муки, молочные и мясные продукты, рыбу, бобовые, яйца и орехи.


Ранее нутрициолог рассказала о пяти правилах питания для женщин после 30 лет.

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