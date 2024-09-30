Нутрициолог поделилась секретами приготовления вкусных кальмаров

Нутрициолог Наталия Крылова поделилась с «СЭ» секретами приготовления вкусных кальмаров. По ее словам, первое, что нужно знать, — время приготовления. Так, в среднем понадобится 2-3 минуты, чтобы приготовить моллюсков.

«Важно не пропустить момент закипания воды в кастрюле. Если кальмары переварить, они потеряют вкус и станут жесткими, как резина», — отметила эксперт.

Также специалист советует выбирать маринованных кальмаров, так как они имеют более насыщенный вкус. Чтобы их сварить, нужно в кастрюлю с водой добавить сок лимона, соль и пряности, например тимьян, кориандр, лавровый лист и душистый перец. Затем довести маринад до кипения, опустить очищенные кальмары и проварить 3-4 минуты.

«Можно ненадолго замочить кальмары в молоке. Оно действует как щелочной раствор и смягчает структуру белка», — подытожила Крылова.