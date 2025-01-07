Нутрициолог поделилась рецептом рождественского блюда

Нутрициолог Ната Гончар в беседе с «СЭ» отметила, что рождественский ужин не обходится без десерта. Поэтому эксперт поделилась рецептом вкусного пирога с голубикой.

Для его приготовления понадобится 5 яиц, 135 г подсластителя эритрит, 125 миндальной муки, 100 г фундука, масло гхи — 3 столовых ложки, одна чайная ложка соды, несколько капель лимонного сока и 100 г голубики. Ванилин берется по вкуса, а клубника и голубика — для украшения.

Для начала нужно замочить орехи на ночь. Утром воду слить, их промыть и обсушить, а следом измельчить.

«В глубокую миску разбейте яйца, добавьте эритрит, тщательно взбейте блендером. Добавьте в массу миндальную муку и перемешайте венчиком. Погасите соду лимонным соком и добавьте к тесту. Влейте 2,5 столовых ложки масла гхи, хорошо перемешайте», — сказала нутрициолог.

Затем нужно смазать форму, застеленную пергаментной бумагой, оставшимся маслом и вылить тесто. Посыпать сверху орехами и голубикой. Выпекается пирог в духовом шкафу при температуре 180 градусов 35-40 минут. После готовая выпечка украшается голубикой и клубникой.