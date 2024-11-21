Нутрициолог поделилась рецептом рисовых маффинов с ягодами

Нутрициолог Ольга Деккер поделилась с «СЭ» вкусным и полезным рецептом рисовых маффинов с ягодами, которые отлично подойдут для здорового перекуса. Для их приготовления понадобится 1,5 чашки рисовой муки, 1,5 чашки меда или другого натурального подсластителя, 1 чашка ягод на выбор (например, клубники, черники или малины), 1/2 чашки растительного масла, 1/2 чашки рисового или другого растительного молока, 2 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли.

Сначала в большой миске нужно смешать рисовую муку, разрыхлитель и соль. В другой миске взбить яйца с медом до получения однородной массы, затем добавить растительное масло и молоко. После этого соединить сухие и влажные ингредиенты, аккуратно перемешать их и не забыть добавить ягоды. Это придаст маффинам насыщенный вкус и аромат.

После нужно разложить тесто по формочкам для маффинов и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока они не подрумянятся и не станут золотистыми. По словам нутрициолога, рисовые маффины станут отличным дополнением к диете.