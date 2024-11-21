Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог поделилась рецептом рисовых маффинов с ягодами
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Нутрициолог поделилась рецептом рисовых маффинов с ягодами

Мария Задорожная
Автор
Рисовые маффины с ягодами
Фото KateSmirnova, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Ольга Деккер поделилась с «СЭ» вкусным и полезным рецептом рисовых маффинов с ягодами, которые отлично подойдут для здорового перекуса. Для их приготовления понадобится 1,5 чашки рисовой муки, 1,5 чашки меда или другого натурального подсластителя, 1 чашка ягод на выбор (например, клубники, черники или малины), 1/2 чашки растительного масла, 1/2 чашки рисового или другого растительного молока, 2 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли.

Сначала в большой миске нужно смешать рисовую муку, разрыхлитель и соль. В другой миске взбить яйца с медом до получения однородной массы, затем добавить растительное масло и молоко. После этого соединить сухие и влажные ингредиенты, аккуратно перемешать их и не забыть добавить ягоды. Это придаст маффинам насыщенный вкус и аромат.

После нужно разложить тесто по формочкам для маффинов и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока они не подрумянятся и не станут золотистыми. По словам нутрициолога, рисовые маффины станут отличным дополнением к диете.

Грецкий орех: польза и&nbsp;вред для здоровья организма. Грецкий орех: польза и вред для здоровья организма

Рецепты
Новости холдинга
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Бывший шинный завод Bridgestone возобновил производство в Ульяновске
Средства ПВО РФ сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
19 ноя 17:30
Нутрициолог объяснила, чем опасна диета Блейк Лайвли
18 ноя 19:10
Шеф-повар поделился рецептом итальянской пасты на ужин
18 ноя 15:45
Диетолог развеяла популярный миф о суточной норме воды
16 ноя 18:35
Нутрициолог рассказала, как выбрать и хранить виноград
15 ноя 17:45
Нутрициолог объяснила, так ли эффективен популярный в соцсетях овсоземпик