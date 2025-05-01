Нутрициолог поделилась рецептом ПП-соуса для шашлыка

Нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как приготовить правильный и здоровый соус для шашлыка.

По ее словам, привычные для многих кетчуп и майонез перечеркивают пользу любого, даже самого диетического мяса. В них часто используются дешевые рафинированные масла, глютен, синтетические усилители вкуса, эмульгаторы и прочие добавки, которые опасны для ЖКТ. Поэтому эксперт советует отдавать предпочтение альтернативным и полезным домашним соусам, которые богаты нутриентами и просты в приготовлении.

Так нутрициолог советует приготовить соус на основе греческого йогурта и зелени. Понадобятся следующие ингредиенты:

греческий йогурт без добавок — 200 г;

укроп и петрушка — по 1 пучку;

чеснок — 1 зубчик;

лимонный сок — 1/2 лимона;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

В чашу блендера добавить йогурт, лимонный сок, соль и перец по вкусу. Чеснок очистить, зелень тщательно вымыть. Все поместить в чашу блендера. Содержимое измельчить до однородной массы.

«В результате вы получите вместо жирного майонеза — белок, пробиотики и клетчатку. Кроме того, чеснок укрепляет иммунитет, а зелень богата антиоксидантами», — подытожила Попова.