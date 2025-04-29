Стиль жизни
Нутрициолог поделилась рецептом полезного маринада для шашлыка
29 апреля, 13:25

Нутрициолог поделилась рецептом полезного маринада для шашлыка

Мария Задорожная
Автор
Анна Дивинская
Биохимик, фудблогер, психолог по РПП
Куриный шашлык на тарелке
Фото margouillatphotos, iStock

Нутрициолог, психолог РПП, биохимик Анна Дивинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как приготовить полезный маринад для шашлыка.

«Рекомендую приготовить марокканский маринад. Он отлично гармонирует с курицей, сделает ее сочной и мягкой», — сказала эксперт.

Для приготовления марокканского маринада на 1 кг курицы понадобится:

  • йогурт — 100 г;

  • копченая паприка — 2 ч. л.;

  • кумин — 2 ч. л.;

  • сушеный имбирь — 1 ч. л.;

  • куркума — 1/2 ч. л.;

  • молотый перец — 1/2 ч. л.;

  • оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Ингредиенты смешать. Мясо нарезать на небольшие кусочки.

  2. В большой миске мясо залить маринадом и оставить на несколько часов.

  3. Жарить мясо на углях до готовности.

Также нутрициолог советует не забывать о гарнире. К шашлыку в марокканском маринаде отлично подойдут свежие овощи и зелень. Например, овощной салат, заправленный оливковым маслом и лимонным соком.

«Не забудьте про соусы! Соус ткемали, аджика, чесночный соус или острый томатный соус — все это прекрасно дополнит ваши шашлыки», — подытожила Дивинская.

