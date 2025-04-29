Нутрициолог поделилась рецептом полезного маринада для шашлыка

Нутрициолог, психолог РПП, биохимик Анна Дивинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как приготовить полезный маринад для шашлыка.

«Рекомендую приготовить марокканский маринад. Он отлично гармонирует с курицей, сделает ее сочной и мягкой», — сказала эксперт.

Для приготовления марокканского маринада на 1 кг курицы понадобится:

йогурт — 100 г;

копченая паприка — 2 ч. л.;

кумин — 2 ч. л.;

сушеный имбирь — 1 ч. л.;

куркума — 1/2 ч. л.;

молотый перец — 1/2 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Ингредиенты смешать. Мясо нарезать на небольшие кусочки. В большой миске мясо залить маринадом и оставить на несколько часов. Жарить мясо на углях до готовности.

Также нутрициолог советует не забывать о гарнире. К шашлыку в марокканском маринаде отлично подойдут свежие овощи и зелень. Например, овощной салат, заправленный оливковым маслом и лимонным соком.

«Не забудьте про соусы! Соус ткемали, аджика, чесночный соус или острый томатный соус — все это прекрасно дополнит ваши шашлыки», — подытожила Дивинская.