Нутрициолог поделилась рецептом полезного маринада для шашлыка
Нутрициолог, психолог РПП, биохимик Анна Дивинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как приготовить полезный маринад для шашлыка.
«Рекомендую приготовить марокканский маринад. Он отлично гармонирует с курицей, сделает ее сочной и мягкой», — сказала эксперт.
Для приготовления марокканского маринада на 1 кг курицы понадобится:
-
йогурт — 100 г;
-
копченая паприка — 2 ч. л.;
-
кумин — 2 ч. л.;
-
сушеный имбирь — 1 ч. л.;
-
куркума — 1/2 ч. л.;
-
молотый перец — 1/2 ч. л.;
-
оливковое масло — 1 ст. л.
Способ приготовления:
-
Ингредиенты смешать. Мясо нарезать на небольшие кусочки.
-
В большой миске мясо залить маринадом и оставить на несколько часов.
-
Жарить мясо на углях до готовности.
Также нутрициолог советует не забывать о гарнире. К шашлыку в марокканском маринаде отлично подойдут свежие овощи и зелень. Например, овощной салат, заправленный оливковым маслом и лимонным соком.
«Не забудьте про соусы! Соус ткемали, аджика, чесночный соус или острый томатный соус — все это прекрасно дополнит ваши шашлыки», — подытожила Дивинская.