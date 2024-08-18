Нутрициолог поделилась рецептом пасты с лисичками

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова поделилась с «СЭ» рецептом нежной пасты с лисичками. Для приготовления блюда понадобится 250 г спагетти или феттучини, 300 г лисичек, 2 зубчика чеснока и 2 столовых ложки оливкового масла. Также потребуется пармезан для подачи, соль и перец.

Для начала следует отварить пасту, согласно инструкции на упаковке. Затем разогреть в сковороде оливковое масло, добавить измельченный чеснок и обжарить его до появления золотистой корочки. После добавить лисички и жарить их 10 минут, посолить и поперчить.

Следующий шаг — соединить пасту с грибами. Затем перемешать все ингредиенты и подать к столу с тертым пармезаном, подытожила эксперт.