Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог поделилась рецептом пасты с лисичками
Питание и еда

Сегодня, 21:45

1 мин.

Нутрициолог поделилась рецептом пасты с лисичками

Мария Задорожная
Автор
Паста с лисичками
Фото Dar1930/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова поделилась с «СЭ» рецептом нежной пасты с лисичками. Для приготовления блюда понадобится 250 г спагетти или феттучини, 300 г лисичек, 2 зубчика чеснока и 2 столовых ложки оливкового масла. Также потребуется пармезан для подачи, соль и перец.

Для начала следует отварить пасту, согласно инструкции на упаковке. Затем разогреть в сковороде оливковое масло, добавить измельченный чеснок и обжарить его до появления золотистой корочки. После добавить лисички и жарить их 10 минут, посолить и поперчить.

Следующий шаг — соединить пасту с грибами. Затем перемешать все ингредиенты и подать к столу с тертым пармезаном, подытожила эксперт.

Что приготовить из&nbsp;белых грибов: лучшие рецепты с&nbsp;белыми грибами. Лесной деликатес: самые популярные рецепты с белыми грибами

Рецепты
1
0
Новости холдинга
Умер французский актер Ален Делон
Четыре минуты на камбэк, явление Мозеса и валидольная победа №3. Что случилось в матче «Краснодар» — «Пари НН»
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацистской символикой
На МКАД грузовик врезался в несколько машин
Последние новости
15 авг 20:15
Молочная продукция в России может подорожать на 30 процентов
14 авг 20:35
Нутрициолог объяснила, как правильно хранить кофе
12 авг 17:35
Шеф-повар поделился рецептом крем-супа с белыми грибами
11 авг 12:15
Диетолог ответила, можно ли срезать плесень с продуктов
10 авг 18:35
Иммунолог назвал напиток, который снижает риск развития рака мочевого пузыря