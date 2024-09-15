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Нутрициолог поделилась рецептом брусничного смузи
Питание и еда

Сегодня, 11:45

1 мин.

Нутрициолог поделилась рецептом брусничного смузи

Мария Задорожная
Автор
Брусничный смузи
Фото OlgaLepeshkina/istockphoto.com
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Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова поделилась с «СЭ» рецептом брусничного смузи. Чтобы приготовить напиток, эксперт рекомендует взять 450 г ягоды, 200 мл йогурта, 50 мл миндального молока, два банана и две столовых ложки меда.

Далее следует смешать бруснику, йогурт, банан, мед и миндальное молоко в блендере до получения однородной массы.

«При желании отрегулировать сладость, добавив больше меда», — добавила специалист.

Однако нутрициолог советует с осторожностью добавлять бруснику в рацион. При чрезмерном употреблении она может привести к проблемам с ЖКТ и спровоцировать аллергические реакции.

«Ягода содержит вещества, которые могут изменить действие некоторых лекарств. Если вы постоянно принимаете медикаменты (особенно препараты, разжижающие кровь, или антиагреганты), рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем регулярно есть бруснику», — заключила Беликова.

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