Нутрициолог поделилась рецептами иммунной смеси

Нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как приготовить иммунную смесь. По ее словам, в сезон ОРВИ особенно важно поддерживать иммунитет, чтобы не выпасть из строя в самый неподходящий момент. Для этого прекрасно подойдут натуральные средства.

«Природная аптека отлично помогала еще предкам, а они хорошо знали о том, как укрепить силы с помощью «съедобных лекарств». Да и сейчас это более полезный и экологичный способ привести в порядок организм, не прибегая к фармацевтическим препаратам», — сказала эксперт.

Материал носит справочный характер. При первых симптомах ОРВИ необходимо обратиться к врачу.

Так специалист поделилась тремя рецептами смесей на любой вкус, которые включат иммунитет на максимум.

Смесь для горячего чая

Ингредиенты:

апельсин — 1 шт.;

имбирь — 100 г;

замороженная облепиха — стакан;

цейлонская корица — 1 ч.л.

Способ приготовления:

Апельсин и имбирь вымыть, нарезать кусками прямо с кожурой. Вместе с облепихой и корицей измельчить в блендере. Взять две столовые ложки смеси и залить стаканом горячей воды. По желанию можно добавить ложку меда. Хранить заготовку в морозилке, заморозить порционно.

«Апельсин и облепиха — источники витаминов, минералов и антиоксидантов. Имбирь также снимает воспаления, выводит токсины. Корица -- противовирусное и антибактериальное средство», — отметила нутрициолог.

Однако при наличии язвенных болезней ЖКТ, изжоги, гастрита, пить такую иммунную смесь натощак не стоит.

Паста из сухофруктов и орехов

Ингредиенты:

курага — 100 г;

чернослив — 100 г;

изюм — 100 г;

кедровые орехи — 100 г;

нерафинированное кокосовое масло — 4-5 ст.л.;

мед — по вкусу.

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Способ приготовления:

Курагу, чернослив и изюм тщательно промыть в горячей воде и замочить на полчаса, чтобы убрать диоксид серы и грязь. После повторного промывания слить воду и добавить к сухофруктам кедровых орехи, нерафинированное кокосовое масло и немного меда по вкусу. Все измельчить с помощью блендера и хранить в холодильнике в стеклянной банке. Съедать разрешается не более 2-3 столовых ложек в день.

«В сухофруктах много витаминов, минералов и клетчатки, за которые будет благодарен кишечник. Ведь именно в нем вырабатывается основная часть иммунитета. Кокосовое масло — источник монолаурина, обладающего свойствами подавлять патогены. В кедровых орехах много цинка и марганца, влияющих на сопротивляемость организма вирусам», — подчеркнула Попова.

Однако с этой смесью нужно быть осторожным тем, кто считает калории или имеет воспалительные процессы в кишечнике. Сухофрукты содержат много фруктозы, могут вызвать усиленную перистальтику.

Противовирусные специи

Эксперт рекомендует смешать куркуму, орегано, розмарин, гвоздику и чабрец в равных пропорциях или выбрать те, которые нравятся, и сделать авторский микс. Смесь можно добавлять в салаты, супы, каши, тушеные овощи или мясо. А можно заварить в качестве чая: одну столовую ложку на стакан кипятка и настоять 15-20 минут.

«Эти травы — сильнейшие природные иммуномодуляторы, которые можно использовать в качестве профилактики простуды и респираторных заболеваниях. Они подавляют вирусы и патогенные бактерии, — подытожила парафармацевт.