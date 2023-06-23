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Сегодня, 13:15

Нутрициолог поделилась простым рецептом летнего лимонада

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Стакан лимонада.
Фото Freepik/dashu83

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», как приготовить домашний лимонад. «Он может стать отличной альтернативой газированным и сахаросодержащим напиткам, которые не только не утоляют жажду, но и способствуют обезвоживанию организма в жару», — пояснила специалист.

Чтобы приготовить лимонад по рецепту Ольги Деккер, вам понадобится два свежевыжатых лимона (пару ломтиков оставить для украшения), две столовые ложки натурального меда, четыре чашки воды, лед и веточка мяты. «Выжмите сок из двух лимонов в отдельную чашу или кувшин. Добавьте туда мед и перемешайте до полного растворения. Влейте воду, можно с газом, и снова перемешайте. По желанию добавьте лед. Подавайте лимонад в стаканах, украсив каждый ломтиком свежего лимона и веточкой мяты», — заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали о пяти лучших безалкогольных напитках в жару.

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