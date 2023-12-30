Нутрициолог перечислила вредные свойства каперсов

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Нутрициолог Екатерина Стасюк в разговоре с «СЭ» отметила, что каперсы могут навредить людям с хроническими заболеваниями. При чрезмерном увлечении продуктом могут обостриться патологии ЖКТ.

«В консервированных бутонах много натрия, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть аккуратными», — добавила эксперт.

Кроме того, нутрициолог настоятельно рекомендует отказаться от каперсов беременным и людям с патологиями почек. Продукт может усилить отеки и повысить артериальное давление.