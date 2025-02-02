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Нутрициолог перечислила три самых богатых омега-3 сорта морской рыбы
Питание и еда

Сегодня, 16:25

2 мин.

Нутрициолог перечислила три самых богатых омега-3 сорта морской рыбы

Мария Задорожная
Автор
Готовить рыбу
Фото filadendron, iStock
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Юлия Ковалева назвала три сорта морской рыбы богатой омега-3 жирными кислотами. По ее словам, полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3 — это неотъемлемые составляющие полноценного рациона. Наиболее важные из них — эйкозапентаеновая (ЭПК), докозагексаеновая (ДКГ) и альфа-линоленовая (АЛК).

«Они помогают укрепить иммунитет, повышают защитные функции организма и сопротивляемость к различным инфекциям. Регулируют уровень «плохого» холестерина в крови, положительно влияют на репродуктивную и нервную системы, улучшают качество зрение, снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также стимулируют деятельность головного мозга и оказывают положительное влияние на память», — добавила эксперт.

Омега-3 жирные кислоты нутрициолог рекомендует принимать взрослым и детям, пожилым людям, беременным и кормящим женщинам. Главным их источником считается рыба, особенно жирная. Помимо жирных кислот, она содержит белки, витамины и минералы, жизненно необходимый организму йод.

«К такой рыбе относят дикого лосося — самый известный источник омега-3 жирных кислот. Он богат как ЭПК и ДГК-кислотами, которые играют важную роль в работе сердца, мозга и зрения. Атлантическая скумбрия и сельдь — рыба, которая также богата омега-3. Они содержат высокую концентрацию EPA и DHA, а также являются отличным источником витамина D», — отметила специалист.

Также богаты омегой-3 анчоусы. Они содержат 35% жира, поэтому и количество полезных кислот в них на высоком уровне. Также в них присутствуют необходимые организму витамины В6, В12 и витамин D. Эксперт добавила, что и другие виды рыбы, такие как тунец, макрель, палтус, форель и сардины, также богаты омега-3.

«Для максимальной пользы важно есть рыбу 2-3 раза в неделю, отдавая предпочтение разным сортам, чтобы получать больше необходимых организму веществ, а также удовольствие от вкуса», — подытожила Ковалева.

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