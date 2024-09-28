Нутрициолог перечислила продукты, которые омолодят организм

Нутрициолог, диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что у людей в возрасте 50 лет начинаются необратимые процессы, замедляющие метаболизм и работу некоторых функций организма. При этом все чаще обостряются хронические заболевания.

Однако эксперт утверждает, что повлиять на состояние здоровья можно с помощью грамотно составленного рациона.

«Чтобы избежать такой опасной участи и исключить вероятность дебюта болезни, непременно нужно провести профилактику этих недугов. А это означает, что нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», — пояснила Соломатина.

Чтобы «омолодить» организм, диетолог рекомендует включить в рацион морепродукты и морскую рыбу, кисломолочную продукцию, крупы, овсянку, хлеб со злаками и макароны твердых сортов. Также важно принимать витаминные комплексы.



Кроме того, в течение дня человеку старшего возраста нужно разбавлять рацион свежими фруктами, овощами и травами. Например, подойдут базилик, петрушка или щавель. Но увлекаться клетчаткой не стоит. По словам специалиста, это может обострить недуги, связанные с желудочно-кишечным трактом.