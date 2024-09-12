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Нутрициолог ответила, стоит ли покупать продукты на неделю
Питание и еда

Сегодня, 14:15

1 мин.

Нутрициолог ответила, стоит ли покупать продукты на неделю

Мария Задорожная
Автор
Пакеты с продуктами
Фото JulPo/istockphoto.com
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Нутрициолог Надежда Дмитриева в беседе с «СЭ» отметила, что закупка продуктов на неделю имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс — экономия времени, так как вместо нескольких походов в магазин человек покупает все за раз.

Также к преимуществам закупки продуктов на неделю эксперт отнесла экономию денег. По ее словам, многие супермаркеты предлагают скидки на товары, если их покупать в больших упаковках.

К еще одному плюсу нутрициолог отнесла возможность планирования рациона. Когда у человека есть список продуктов на неделю, он более осознанно подходит к тому, что будет готовить. Возникает меньше соблазнов перекусить чем-то нездоровым или заказать доставку.

Однако эксперт предупредила, что некоторые продукты, особенно овощи и фрукты, могут испортиться, если их не использовать в течение недели. Чтобы этого не случилось, следует выбирать такие продукты, которые долго хранятся или не теряют свежести в течение нескольких дней.

«Преимущества покупки продуктов на неделю — это экономия времени и денежных средств на питание по спланированному рациону. Среди недостатков — ограниченный срок хранения продуктов (особенно молочных), дополнительные затраты на транспортировку», — заключила Дмитриева.

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