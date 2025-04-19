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Нутрициолог ответила, сколько вареных яиц можно есть в день, если вы не спортсмен
Питание и еда

Сегодня, 12:30

2 мин.

Нутрициолог ответила, сколько вареных яиц можно есть в день, если вы не спортсмен

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Анна Дивинская
Психолог, биохимик, нутрициолог
Вареные яйца
Фото Hajakely, iStock
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Биохимик, нутрициолог, психолог по РПП Анна Дивинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, сколько яиц можно есть в день, если вы не спортсмен. По ее словам, яйца часто вызывают споры, касающиеся их оптимального количества для потребления. Поэтому для начала эксперт советует разобраться, как они влияют на здоровье и общее самочувствие человека.

Так одно вареное яйцо содержит около 70 калорий, 6 граммов белка и множество витаминов и минералов, таких как витамин D, B12, селен и холин. Холин, в частности, важен для поддержания здоровья мозга и метаболизма.

«Согласно рекомендациям диетологов, умеренное потребление яиц может быть вполне безопасным для большинства людей. В среднем, можно рекомендовать съедать 1-3 яйца в день, в зависимости от общих потребностей в белке и калорийности рациона. При этом важно учитывать и другие источники белка и жиров в вашем рационе», — сказала специалист.

Дивинская подчеркнула, что нет точных научных доказательств того, что яйца способствуют повышению холестерина. Однако тем, кто уже страдает от повышенного уровня холестерина, рекомендуется соблюдать осторожность и ограничить количество потребляемых яиц до 2-3 в неделю.

«Важно помнить о способе приготовления яиц. Вареные яйца — более здоровый вариант по сравнению с жареными, так как готовятся без добавления масла», — добавила биохимик.

Эксперт также отметила, что полезной и разумной нормой для спортсменов будет 1-2 вареных яйца в день. Это обеспечит организм необходимыми веществами, не создавая при этом рисков для здоровья.

«Не забывайте разнообразить свой рацион, добавляя другие виды белковой пищи, овощи и цельнозерновые продукты, и ваше питание будет сбалансированным и полезным», — подытожила Анна.

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