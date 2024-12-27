Нутрициолог ответила, работает ли новая диета 2/2/2

Нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «СЭ» рассказала, что диета 2/2/2 — это новый способ похудения, где акцент делается на увеличении количества овощей, фруктов и воды в рационе, а также добавлении физической активности в режим дня. Однако эксперт подчеркнула, что при этом методе не учитывается общее качество рациона, а именно количество потребляемых калорий, распределение макро- и микроэлементов и размеры порций.

Также не берутся во внимание диетические ограничения и личные проблемы со здоровьем худеющего. По словам Екатерины, диетические требования ориентируются на возраст, пол, физическую активность и скорость обмена веществ. Поэтому в долгосрочной перспективе лучше выбрать индивидуальное питание, а не диету 2/2/2.

«Нутрициолог или врач-диетолог может составить план питания в соответствии с конкретными потребностями, гарантируя, что человек получит всесторонний подход к эффективному управлению своим весом», — добавила Гузман.

По словам Екатерины, метод 2/2/2 можно включить в повседневную жизнь, но чтобы добиться более устойчивого снижения веса, его лучше сочетать со сбалансированной диетой, индивидуальными планами питания и различными видами физической активности.