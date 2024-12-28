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Нутрициолог ответила, помогает ли гормональная диета похудеть
Питание и еда

Сегодня, 12:45

2 мин.

Нутрициолог ответила, помогает ли гормональная диета похудеть

Мария Задорожная
Автор
Живот девушки и сантиметровая лента
Фото agrobacter, iStock
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Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала «СЭ», что такое гормональная диета и как она работает. По ее словам, это методика питания, которая базируется на контроле гормональных изменений путем корректировки питания, физической активности и приема пищевых добавок.

Состоит диета из трех этапов. На первом проводится двухнедельная детоксикация, Худеющий отказывается от глютена, коровьего молока, арахиса, сахара, искусственных подсластителей, красного мяса, цитрусовых, простых углеводов с высоким гликемическим индексом, алкоголя и кофеина. Ему разрешается есть куриную грудку, яйца, свежую рыбу, овощи и фрукты, семена чиа, разные виды орехов, оливковое масло, цельнозерновые продукты: гречку, коричневый рис и киноа. Также он принимает добавки: рыбий жир, средства против воспалений и пробиотики.

«Рыбий жир полезен благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот. Они поддерживают здоровье сердца, способствуют снижению воспалений. Но самостоятельно назначать себе любые добавки не рекомендуется», — добавила эксперт.

Первый период направлен на очищение организма от излишков гормонов — эстрогена и кортизола. Но нутрициолог предупреждает, что у худеющих на данном этапе часто возникают головные боли, усталость и раздражительность. Так как исключение из рациона определенных продуктов не поможет нормализовать гормональный фон. Необходимо пройти медицинское обследование, чтобы определить истинную причину дисбаланса гормонов в организме. Нормализация питания — это лишь дополнительная профилактическая мера.

На втором этапе в рацион постепенно возвращаются некоторые продукты и внимательно отслеживается реакция организма на каждый из них. По-прежнему существуют ограничения. Не добавляется в меню пища, которая может мешать выработке гормонов: рыба с высоким содержанием ртути, неорганическое мясо и кофе, а также сухофрукты, такие как изюм и финики, арахис и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, обработанные продукты, искусственные подсластители, продукты с нитратами и очищенные зерна.

На третьем этапе добавляется физическая активность. Человек включает в режим дня кардионагрузки, силовые тренировки и йогу. Рацион остается прежним, как на втором этапе.

«Научных обоснований эффективности гормональной диеты нет! Она может работать за счет нормализации питания и добавления в режим дня физической активности. С гормонами ничего общего диета не имеет», — подытожила Гузман.

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