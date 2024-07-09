Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог ответила, можно ли похудеть с помощью арбуза
Питание и еда

Сегодня, 19:25

1 мин.

Нутрициолог ответила, можно ли похудеть с помощью арбуза

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Женщина режет арбуз
Фото macniak/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, в чем польза и вред арбуза, как правильно его есть и можно ли похудеть с помощью ягоды.

«Арбуз на 92 процента состоит из жидкости, поэтому отлично помогает поддерживать водный баланс. Он богат полезными микроэлементами, а также витаминами С, А, В1, В5, В6. Кроме того, в его составе есть ликопин, который снижает риск возникновения рака предстательной железы и колоректального рака», — отметила эксперт.

Также ликопин положительно влияет на работу сердца и сосудов — он снижает холестерин в крови. А цитруллин, содержащийся в ягоде, повышает уровень оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и снижает болезненные ощущения в мышцах, успокаивает сердечный ритм после тренировок.

Однако при чрезмерном потреблении арбуза сахароза, фруктоза и глюкоза в его составе увеличивают калорийность рациона, что способствует набору веса. Хотя это и низкокалорийный продукт, специалист не рекомендует использовать его в качестве основы рациона для похудения. Кроме того, арбуз может спровоцировать вздутие и неприятные ощущения в кишечнике.

«Лучше съесть кусочек арбуза отдельно от основного приема пищи. А людям с мочекаменной болезнью, диабетом второго типа и с различными кишечными расстройствами стоит аккуратно добавлять ягоду в рацион. Желательно перед этим проконсультироваться с врачом. Употребление испорченного или неспелого арбуза может привести к отравлению», — заключила нутрициолог.

Ммм, арбузики. Что будет, если есть арбузы каждый день?
Польза и вред
Советы и рекомендации
1
0
Новости холдинга
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
«Если Соболев создаст конкуренцию, он появится в команде». Алексей Игонин — о трансферных целях «Зенита», Иличе за 25 млн и соперничестве в РПЛ
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
8 июл 15:45
Шеф-повар поделился рецептом простой закуски
6 июл 15:45
Нейробиолог перечислил продукты, которые могут омолодить мозг
4 июл 15:05
Нутрициолог рассказала, как правильно питаться в жару
3 июл 14:00
Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть болгарский перец
2 июл 19:40
Диетолог рассказал, кому нельзя пить квас