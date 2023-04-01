Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, чем полезны протеиновые йогурты

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», чем хороши протеиновые йогурты. «Йогурты с повышенным содержанием белка могут быть полезны тем, кто стремится контролировать свой вес. Они отлично подходят для сбалансированного питания и поддержания мышечной массы», — пояснила специалист. Однако, по ее словам, следует обратить внимание на содержание, поскольку некоторые протеиновые йогурты имеют в составе много сахара, искусственных красителей и ароматизаторов, вредных для здоровья в больших количествах.

Также Ольга Деккер порекомендовала учитывать, что протеиновые йогурты могут содержать высокую концентрацию белка, которая нежелательно для людей с ограниченной функцией почек и некоторыми другими проблемами здоровья. «Если вы рассматриваете протеиновые йогурты как часть своего рациона, важно обратить внимание на состав и количество потребляемых порций, чтобы получить максимальную пользу без вреда для здоровья», — подытожила эксперт.

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