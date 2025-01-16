Нутрициолог объяснила, в чем опасность манго

По информации Mash, 15 января в Москве гражданин Вьетнама купил манго в магазине у дома. После съеденной порции фрукта мужчина начал задыхаться, хотя ранее никаких аллергий у него не было. Спасти человека не удалось, точная причина смерти неизвестна.



Нутрициолог Наталья Фарисеева эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какую опасность может таить манго и кому не стоит есть этот фрукт.

«Некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию на манго. Симптомы могут включать зуд, сыпь, отеки или даже более тяжелые реакции, такие как отек Квинке. Это связано с наличием в манго соединений, схожих с аллергенами, содержащимися в ядовитом плюще и других растениях», — отметила эксперт.

По словам специалиста, в большинстве случаев люди знают, на какие продукты питания у них аллергия, но бывают неожиданные реакции организма. Например, острая аллергическая реакция, которая развивается при чувствительности иммунной системы к проникающим извне аллергенам. Обычно это сопровождается симптомами немедленного типа с внезапным острым началом и поражением жизненно важных органов.

«Как правило, такая реакция возникает на продукты, имеющие в составе вещества, способные вызывать аллергические реакции. Также если в продукте превышены нормы пестицидов и химикатов», — добавила Фарисеева.

Нутрициолог подчеркнула, что манго может быть обработан пестицидами и другими химическими веществами для защиты от вредителей. Поэтому важно быть осторожным и учитывать индивидуальные особенности и потенциальные риски. Эксперт не советует есть манго людям с ослабленной иммунной системой. Кроме того, не стоит использовать перезрелые, испорченные плоды и обязательно тщательно мыть фрукт перед едой.