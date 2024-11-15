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Нутрициолог объяснила, так ли эффективен популярный в соцсетях овсоземпик
Питание и еда

Сегодня, 17:45

2 мин.

Нутрициолог объяснила, так ли эффективен популярный в соцсетях овсоземпик

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Гузман
Нутрициолог, санитарный врач
Напиток из овсянки и лайма
Фото MurzikNata, iStock
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В сети все больше набирает популярность новое средство для похудения овсоземпик. Это овсяный напиток на основе овсянки, воды и сока лайма, который, по словам пользователей, дарит чувство сытости и легкости на долгое время. Однако нутрициолог Екатерина Гузман в эксклюзивной беседе с «СЭ» заявила, что слепо следовать новому тренду не стоит.

«Никакой научной информации о действии овсоземпика нет, как и самого термина. Все эти рецепты, которые активно распространяются в сети, просто маркетинговый трюк, направленный на привлечение внимания», — сказала эксперт.

Она также отметила, что из-за овсоземпика у людей формируется ложная вера в похудение без усилий, что в дальнейшем может привести к разочарованию и потере мотивации вести здоровый образ жизни. По словам Гузман, существуют и другие риски, связанные с популяризацией овсоземпика.

«Рецепт напитка исключает важные питательные вещества, что приводит к дефициту витаминов и минералов», — подчеркнула нутрициолог.

Чтобы безопасно и эффективно похудеть, Екатерина предлагает несколько практических рекомендаций:

  • Сбалансированное питание. Лучше всего обратиться к диетологу, который поможет составить индивидуальный план питания с учетом потребностей и целей.

  • Регулярные физические нагрузки также необходимо включить в распорядок дня.

  • Достаточное количество сна. Нужно стараться спать 7-8 часов в сутки.

  • Отказ от алкоголя и курения — это еще два важнейших аспекта для поддержания здоровья и контроля веса.

«Не стоит верить в чудеса и искать волшебные таблетки. Лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам за помощью в похудении. Помните, что это процесс, требующий времени, усилий и дисциплины», — заключила Гузман.

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