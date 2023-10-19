Нутрициолог объяснила разницу между красной и белой фасолью

Нутрициолог Надежда Дмитриева в беседе с «СЭ» рассказала об отличиях белой фасоли от красной.

По словам эксперта, фасоль друг от друга отличает цвет и текстура зерен. Красные бобы имеют более насыщенный окрас и плотную текстуру, но по содержанию питательных веществ ничем не уступают белой фасоли.

«Содержание полезных веществ в красной и белой фасоли примерно одинаково. Обе они являются источником белка, клетчатки, железа, магния и других витаминов и минералов», — подчеркивает Надежда Дмитриева.

Однако все же преимущества у красной фасоли есть. В некоторых исследованиях говорится, что в ней содержится больше антиоксидантов и она более эффективна при снижении холестерина в крови.

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