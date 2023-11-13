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Сегодня, 13:35

Нутрициолог объяснила причину непреодолимой тяги к фастфуду

Мария Маковей
Автор
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Девушка работает за компьютером с фастфудом
Фото xijian/istockphoto.com

В разговоре с «СЭ» нутрициолог Анастасия Кондаурова рассказала, почему иногда хочется полакомиться едой из ресторанов быстрого питания.

По ее мнению, причина, по которой нам так сильно нравится фастфуд, — это высокая степень обработки продуктов. В булочках для бургеров почти нет клетчатки, зато много быстрых углеводов. В соусах полно сахара и соли, поэтому они подстегивают аппетит, а картофель фри и другие жаренные во фритюре блюда содержат вредные трансжиры.

Кроме того, в фастфуд добавляют усилители вкуса, именно из-за них у нас возникает желание съесть гамбургер с картофелем фри и запить все сладкой газировкой.

«Е621 — это распространенный усилитель вкуса глутамат натрия. При его частом употреблении натуральная пища кажется безвкусной и пресной, может усилиться тяга к вредной еде», — добавила эксперт.

Ранее онколог рассказал, правда ли фастфуд провоцирует развитие рака.

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