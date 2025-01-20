Нутрициолог объяснила, почему зимой люди больше едят

В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач, нутрициолог и консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Юлия Ковалева заявила, что существуют различные причины того, что зимой многие люди начинают больше есть. Первые из них — физиологические.

«В холодную погоду организм тратит гораздо больше энергии на поддержание нормального теплообмена. Чтобы компенсировать потерю энергии, необходимы калории. Больше еды — больше энергии. В холодную погоду температура тела также снижается, от этого возникает желание есть чаще», — отметила эксперт.

Кроме того, зимой уменьшается количество дневного света и у многих нарушаются циркадные ритмы, что влияет на гормональный фон, а особенно на выработку гормона грелина, который увеличивается и влияет на аппетит. Еще солнечный свет необходим для выработки витамина D, который играет важную роль в регуляции обмена веществ, в том числе в чувстве голода.

«Из-за отопления, обогревателей и теплой одежды мы потеем не меньше, чем летом. Организм может обезвоживаться. Это тоже способно привести к перееданию, так как реакцию организма на желание утолить жажду часто путают с чувством голода», — подчеркнула специалист.

Кроме того, Ковалева выделила психологические причины переедания в зимнее время. Например, недостаток солнечного света и холодная погода за окном могут приводить к снижению настроения. А для некоторых людей еда — утешение и дополнительный источник удовольствия. Также зимой много праздничных дней, новогодние каникулы, которые у большинства проходят с большим количеством вкусной, но калорийной пищи. Это может приводить к перееданию и привычке есть больше обычного.

«И, конечно, зимой мы больше времени проводим дома. Домашний уют, еда в свободном и частом доступе повышают аппетит. Еще многие люди точно уверены, что обязательно наберут вес зимой. Это такая психологическая установка. Они неизбежно настраивают себя на диеты и ограничения, которые приведут к срывам и перееданиям. Такое мышление необходимо менять, поскольку от того, как мы думаем и что мы чувствуем, зависит то, какую пищу мы выбираем», — подчеркнула эксперт по пищевому поведению.

Еще к перееданию зимой могут привести недостаток движения, что приводит к замедлению метаболизма и повышению чувства голода. Причиной роста аппетита может стать и преобладание в рационе сладкой, мучной пищи и еды с высоким содержанием трансжиров.

В конце разговора Юлия Ковалева дала несколько советов, которые помогут избежать перееданий в зимний период:

Сбалансируйте питание: употребляйте ежедневно цельнозерновые крупы, овощи, фрукты, полезные жиры и белок.

Увеличьте физическую активность: прогулки, плавание, йога — все это поможет улучшить обмен веществ.

Найдите альтернативные источники удовольствия вместо еды: проводите время с любимыми людьми, занимайтесь хобби, смотрите хорошие фильмы и читайте книги.

Слушайте свое тело: не ешьте от скуки или стресса. Учитесь различать настоящий голод от желания заесть эмоции.

«Помните, что голод — это физиологическая потребность организма, а аппетит — неудовлетворенные эмоции. Обращайте внимание на свои ощущения и чувства», — подытожила нутрициолог.