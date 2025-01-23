Нутрициолог объяснила, почему возникает тяга к сладкому

Нутрициолог Инна Колесникова в беседе с «СЭ» рассказала, почему возникает тяга к сладкому. По ее словам, причина такого желания зачастую коренится в физиологических, психологических и даже культурных факторах.

«Мы все знаем, как сладости могут вызывать временную эйфорию благодаря выбросу серотонина — гормона счастья. И такая конфетная приятность вызывает у человека желание вновь и вновь ощутить это чувство удовлетворения, особенно когда он испытывает стресс или усталость», — отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что постоянное поедание сладкого может привести к хроническому потреблению сахара, что, в свою очередь, способствует развитию таких состояний, как инсулинорезистентность, диабет второго типа и других проблем с обменом веществ. Поэтому действительно важно искать источники натуральных углеводов и других питательных веществ.

«Добавление в рацион продуктов, богатых магнием, не только поддерживает уровень энергии и помогает при стрессе, но и вносит вклад в здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшает работу кишечника и способствует нормализации сна. Это особенно актуально в современном мире, где уровень стресса существенно возрос», — сказала Колесникова.

Также важную роль в метаболизме углеводов и жиров играет хром. По словам нутрициолога, хром не только помогает контролировать уровень сахара в крови, но и способствует ощущению сытости, что может помочь справиться с тягой к сладкому. А его недостаток может привести к нарушениям в регуляции глюкозы и желанию съесть что-то сладенькое.

Еще эксперт советует не забывать о важности гидратации. Иногда чувство голода и тяга к сладкому могут быть вызваны простой жаждой. Поэтому лучше убедиться, что в течение дня организм потребляет достаточное количество чистой воды.

«Регулярная физическая активность способствует высвобождению эндорфинов, что может улучшить общее настроение и снизить тягу к сладкому. Попробуйте добавить в распорядок дня занятия, которые нравятся, будь то йога, плавание или даже просто быстрая прогулка», — подытожила специалист.