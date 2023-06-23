Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 16:35

Нутрициолог объяснила, почему так легко переесть черешни

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ягоды черешни.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Нутрициолог Кристина Франц рассказала «СЭ», почему так легко переесть черешни. «Черешня отличается сладким, сочным вкусом. Ее неумеренное потребление может привести к сильному повышению сахара в крови. Поэтому людям с такими нарушениями углеводного обмена, как инсулинорезистентность и сахарный диабет, нужно ограничить ее количество», — предупредила специалист. Однако, как оказалось, сделать это не так просто. Дело в том, что в черешне содержится много фруктозы. Гормон насыщения лептин на нее не реагирует. «Сигнал «стоп» не срабатывает, и человек может сильно переесть черешни. Поэтому людям, склонным к перееданию, следует с осторожностью относиться к употреблению этой ягоды», — подчеркнула нутрициолог.

По словам Кристины Франц, исключить черешню из своего рациона нужно людям с ожирением и избыточной массой тела. «Употребление черешни стоит держать под контролем людям, снижающим вес, а также при проблемах с почками, поскольку она обладает легким мочегонным эффектом и содержит большое количество калия. Черешня исключается при синдроме избыточного бактериального роста (СИБР), склонности к метеоризму, при наличии аллергии или пищевой непереносимости. Последняя может проявляться, как вздутие, нарушение стула (диарея/запор), боли в области живота, повышенное газообразование, высыпания и головная боль», — подытожила нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, в чем польза черешни.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
0
Читайте также
Авиация ВС РФ нанесла удар по батальону ВСУ в районе Колодезного
Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия
Bloomberg узнало о требовании Турции выслать подозреваемых в терроризме курдов
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фитнес-нутрициолог предупредила, какие продукты нельзя при варикозе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости