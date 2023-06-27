Нутрициолог объяснила, почему нельзя отказываться от завтрака
Семейный терапевтический нутрициолог Тамара Рау рассказала «СЭ», почему нельзя отказываться от завтрака. «Так вы попадете в ловушку голода. Организм, который не получил необходимого количества питательных веществ, потребует восполнить дефициты», — пояснила специалист. По ее словам, отказ от завтрака может стать причиной неконтролируемого аппетита за обедом и ужином. «Переедание опасно набором веса и серьезными проблемами со здоровьем», — подчеркнула Тамара Рау.
Какие самые вредные завтраки многие едят каждый день, читайте в полной версии материала в «СЭ».
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!