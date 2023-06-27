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Сегодня, 14:45

Нутрициолог объяснила, почему нельзя отказываться от завтрака

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка ест круассан и пьет кофе.
Фото Freepik/lookstudio

Семейный терапевтический нутрициолог Тамара Рау рассказала «СЭ», почему нельзя отказываться от завтрака. «Так вы попадете в ловушку голода. Организм, который не получил необходимого количества питательных веществ, потребует восполнить дефициты», — пояснила специалист. По ее словам, отказ от завтрака может стать причиной неконтролируемого аппетита за обедом и ужином. «Переедание опасно набором веса и серьезными проблемами со здоровьем», — подчеркнула Тамара Рау.

Какие самые вредные завтраки многие едят каждый день, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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