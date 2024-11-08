Нутрициолог объяснила, опасно ли есть фэт чой

Фэт чой — это закуска из наземной цианобактерии, которая произрастает в пустынных районах Китая. В некоторых азиатских регионах ее подают с острым соусом в качестве отдельного закусочного блюда, однако чаще всего фэт чой встречается в виде лапши в супе.

По словам нутрициолога Анны Заики, цианобактерии — это морские водоросли, которые славятся своим высоким содержанием йода и обычно используются в кухнях восточных стран. Также они могут помогать в борьбе с хроническими воспалениями в организме. Тем не менее нутрициологи предупреждают: для тех, кто не привык к экзотическим продуктам, такая гастрономическая новинка может стать сюрпризом. Поэтому лучше получать необходимые белки, жиры, углеводы и клетчатку из привычных продуктов.

«Несмотря на то что это, по сути, водоросль, употреблять фэт чой в пищу я все же не рекомендую. Специфическая еда, сдобренная специями, может спровоцировать аллергическую реакцию и расстройство ЖКТ», — заявила эксперт в беседе с «СЭ».

Если есть желание попробовать фэт чой, Заика посоветовала выбирать надежные заведения, например, аутентичные китайские рестораны. Также можно обратиться к знакомым поварам, которые разбираются в китайской кухне.