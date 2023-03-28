Нутрициолог объяснила, опасна ли кислота во фруктах для желудка

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», может ли кислота, которая содержится во фруктах, навредить здоровью желудка.

Диетолог Герберт Шелтон — один из множества тех специалистов, кто продвигал теорию о том, что фрукты в желудке становятся щелочными. Он считал, что кислотность фруктов может быть компенсирована их щелочным воздействием на организм. Но это мнение не подтверждается современными исследованиями. «В реальности все фрукты содержат кислоту — некоторые больше, некоторые меньше. Когда фрукты попадают в желудок, они действительно могут повышать уровень щелочности крови за счет своих минеральных компонентов, таких как калий и магний. Но это не значит, что они не влияют на кислотность желудочного сока», — пояснила Ольга Деккер.

По словам нутрициолога, кислотность желудка может изменяться в зависимости от многих факторов, включая виды и количество пищи, съеденной вместе с фруктами, а также состояние здоровья желудка и пищеварительной системы в целом. «Хотя фрукты действительно могут содержать щелочные компоненты, они не могут полностью компенсировать их кислотность и потенциальный вред для желудка. Лучше всего употреблять фрукты в разумных количествах, соблюдая баланс их питательных веществ с другими продуктами», — подытожила Ольга Деккер.

Ранее мы рассказывали о том, когда лучше есть фрукты — до еды или после.