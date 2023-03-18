Нутрициолог объяснила, кому может навредить проведение детокса

Нутрициолог Ирина Козлачкова рассказала «СЭ», кому не стоит проводить детокс или иными словами принудительное очищение организма от токсинов, шлаков и других вредных веществ. «Состояние здоровья нужно оценивать при всех видах детокса. Особое внимание важно обратить на противопоказания, если выбран детокс на основе изменения типа питания. Нежелательно проводить детокс беременным женщинам и детям», — предупредила специалист.

Также Ирина Козлачкова отметила, что детокс может быть опасен при диабете, болезнях почек, печени и сердца. «У любого человека имеются скрытые или хронические заболевания, которые могут обостряться после детокса или диет», — пояснила нутрициолог.

Как провести процедуру детокса без вреда для здоровья, читайте в полной версии материала в «СЭ».