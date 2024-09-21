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Нутрициолог объяснила, как выбрать лук-порей
Питание и еда

Сегодня, 16:25

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как выбрать лук-порей

Мария Задорожная
Автор
Лук-порей на прилавке
Фото Evgenia Glinskaia/istockphoto.com
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Интегративный нутрициолог Ника Сергунина при выборе лука-порея рекомендует обратить внимание на цвет стебля. По ее словам, он должен быть ярко-зеленым и свежим, без желтых или коричневых пятен.

«Проверьте наличие повреждений: стебель не должен иметь трещин и ссадин. Проверьте, насколько толстый стебель. Чем он толще, тем больше в нем сочности и вкуса», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

Также лук-порей должен иметь свежий и приятный аромат. Кроме того, показателем свежести зелени являются листья. Они не должны быть мягкими или гнилыми. Это значит, что продукт уже давно лежит на прилавке и потерял свою свежесть.

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