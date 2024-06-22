Нутрициолог объяснила, как выбрать качественные семечки

Дипломированный нутрициолог Людмила Микитюк рассказала, что важно учитывать при выборе семечек.

Так, эксперт рекомендует покупать на развес только неочищенные семечки. При этом важно обратить внимание на внешний вид семян. Они должны быть сухими, ровными, без повреждений и гладкими на ощупь.

«Очищенные семечки на воздухе быстро становятся прогорклыми. Поэтому на развес их лучше не покупать», — подчеркнула эксперт в разговоре с «СЭ».

При покупке семян подсолнуха в упаковке нутрициолог советует посмотреть на срок годности, а также изучить состав продукта. Она предупредила, что иногда семечки обрабатывают серой, чтобы избежать появления плесени.