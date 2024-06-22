Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог объяснила, как выбрать качественные семечки
Питание и еда

Сегодня, 11:35

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как выбрать качественные семечки

Мария Маковей
Автор
Семечки подсолнуха
Фото 4nadia/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Дипломированный нутрициолог Людмила Микитюк рассказала, что важно учитывать при выборе семечек.

Так, эксперт рекомендует покупать на развес только неочищенные семечки. При этом важно обратить внимание на внешний вид семян. Они должны быть сухими, ровными, без повреждений и гладкими на ощупь.

«Очищенные семечки на воздухе быстро становятся прогорклыми. Поэтому на развес их лучше не покупать», — подчеркнула эксперт в разговоре с «СЭ».

При покупке семян подсолнуха в упаковке нутрициолог советует посмотреть на срок годности, а также изучить состав продукта. Она предупредила, что иногда семечки обрабатывают серой, чтобы избежать появления плесени.

Семяна чиа. Семена чиа: польза и вред для здоровья
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Русское дерби в Саудовской Аравии, где точно будет нокаут и уважение. Прогноз поединка Сергей Павлович – Александр Волков турнире UFC
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
21 июн 19:05
В Москве состоялся международный форум по нейронутрициологии
21 июн 18:15
Нейросеть сгенерировала ядовитый рецепт и чуть не отравила целую семью
20 июн 14:05
В Японии выпустили напиток для моментального утоления голода
19 июн 16:30
Терапевт перечислила вредные свойства инжира
18 июн 16:30
Шеф-повар поделился рецептом клубничного варенья-пятиминутки