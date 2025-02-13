Нутрициолог объяснила, как выбирать и хранить чайный гриб

Нутрициолог Алена Денисова в беседе с «СЭ» рассказала, как правильно выбирать и хранить чайный гриб. При выборе напитка она советует обратить внимание на состав и информацию на этикетке. Там не должно быть искусственных ароматизаторов и консервантов. Также нужно изучить дату изготовления и срок годности. Фильтрация будет плюсом.

«Чтобы сохранить комбучу, ее нужно вытащить из раствора, ополоснуть, положить в полиэтиленовый пакет, а затем в емкость. Эту емкость следует хранить в холодильнике в отделе для овощей и фруктов, периодически проверяя», — сказала эксперт.

Вернуть к жизни «спящий» чайный гриб просто: достаточно поместить его в теплый сладкий чай и оставить в теплом месте на неделю. Первый настой нутрициолог советует слить.

«Можно комбучу высушить, вытащив из раствора, промыв и завернув в хлопковую ткань. В таком виде его просушивают в хорошо проветриваемом месте, периодически переворачивая. Полностью высушенный чайный гриб хранится в сухом шкафу в дышащей ткани», — объяснила Денисова.

Чтобы восстановить сухой чайный гриб, эксперт рекомендует замочить его примерно на 10 часов в теплой воде, затем добавить немного теплого сладкого чая. Она подчеркнула, что первый настой готовится дольше обычного, и его тоже нужно сливать.