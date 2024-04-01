Нутрициолог объяснила, как сделать кулич менее калорийным

Нутрициолог Александра Степаненко в беседе с «СЭ» подчеркнула, что сделать кулич менее калорийным помогут несколько правил.

Первое, что советует сделать эксперт, — это отказаться от использования дрожжей, а пшеничную муку высшего сорта заменить на муку грубого помола или другую муку не из пшеницы.

«Сахар в тесте можно заменить подсластителем, а верхушку кулича сделать не из белковой глазури, а из полезных продуктов», — добавила нутрициолог.