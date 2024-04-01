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Нутрициолог объяснила, как сделать кулич менее калорийным
Питание и еда

Сегодня, 14:00

0 мин.

Нутрициолог объяснила, как сделать кулич менее калорийным

Мария Маковей
Автор
Кулич на столе.
Фото tasha_lyubina/istockphoto.com
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Нутрициолог Александра Степаненко в беседе с «СЭ» подчеркнула, что сделать кулич менее калорийным помогут несколько правил.

Первое, что советует сделать эксперт, — это отказаться от использования дрожжей, а пшеничную муку высшего сорта заменить на муку грубого помола или другую муку не из пшеницы.

«Сахар в тесте можно заменить подсластителем, а верхушку кулича сделать не из белковой глазури, а из полезных продуктов», — добавила нутрициолог.

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