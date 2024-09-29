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Нутрициолог объяснила, как рассчитать норму белков, жиров и углеводов
Питание и еда

Сегодня, 12:45

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как рассчитать норму белков, жиров и углеводов

Мария Задорожная
Автор
Блокнот и продукты на столе
Фото Serhii Tychynskyi/istockphoto.com, iStock
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Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала «СЭ», как правильно рассчитать норму белков, жиров и углеводов. По ее словам, необходимо учитывать индивидуальные особенности, а именно рост, пол, вес и возраст человека. Также во внимание берется коэффициент физической активности.

Эксперт подчеркнула, что если человек не худеет или не занимается набором массы, то расчет БЖУ происходит по следующей схеме:

  • белки: 1,5-2 г на 1 кг веса;

  • жиры — 0,8-1,5 г на 1 кг веса;

  • углеводы — 2-2,5 г на 1 кг веса.

«Примерный суточный рацион будет состоять из пропорции: 30% белки, 30% жиры и 40% углеводы», — подытожила Гузман.

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