Нутрициолог объяснила, как рассчитать норму белков, жиров и углеводов

Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала «СЭ», как правильно рассчитать норму белков, жиров и углеводов. По ее словам, необходимо учитывать индивидуальные особенности, а именно рост, пол, вес и возраст человека. Также во внимание берется коэффициент физической активности.

Эксперт подчеркнула, что если человек не худеет или не занимается набором массы, то расчет БЖУ происходит по следующей схеме:

белки: 1,5-2 г на 1 кг веса;

жиры — 0,8-1,5 г на 1 кг веса;

углеводы — 2-2,5 г на 1 кг веса.

«Примерный суточный рацион будет состоять из пропорции: 30% белки, 30% жиры и 40% углеводы», — подытожила Гузман.