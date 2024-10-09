Нутрициолог объяснила, как рассчитать норму белка в рационе

В беседе с «СЭ» нутрициолог Анна Заика отметила, что для расчета нормы белка в рационе нужно учитывать индивидуальные потребности и цели человека.

Первое, с чего следует начать, — определение оптимальной массы тела. Далее нужно рассчитать норму белка, основываясь на пол и возраст. Например, для взрослых мужчин и женщин оптимальным показателем будет один грамм белка на килограмм массы тела.

«Разделите полученное количество белка на три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и старайтесь равномерно распределять его в течение дня. Половина потребляемого белка должна быть животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты), а другая половина — растительного (бобовые, орехи, цельные злаки)», — объяснила эксперт.

Также нутрициолог рекомендует учитывать тот факт, что для физически активных людей, а также для тех, кто занимается силовыми тренировками, может потребоваться увеличение количества белка.

Кроме того, при наличии заболеваний почек или ЖКТ, а также при снижении массы тела, эксперт советует провести корректировку количества белка в рационе.

Помните, что перед внесением значительных изменений в свой рацион, особенно при наличии медицинских показаний, рекомендуется проконсультироваться с врачом-диетологом.