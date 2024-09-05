Нутрициолог объяснила, как правильно выбирать колбасу
Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала «СЭ», как правильно выбирать колбасу. По ее словам, большинство производителей редко используют полностью натуральные продукты при изготовлении колбасных изделий. Например, настоящее сало заменяют растительным жиром, а мясной белок — соевым, добавляют красители.
Поэтому при выборе продукта эксперт рекомендует внимательно изучить список ингредиентов. Предпочтительнее, чтобы в составе колбасы была птица, а не свинина или сало (шпик).
«Также старайтесь выбирать изделия с наименьшим количеством всевозможных загустителей, ароматизаторов и улучшителей вкуса, а также крахмала, сои», — добавила специалист.
Последние новости
29 авг 14:00
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже